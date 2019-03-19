В Кретингском районе в ДТП погибла женщина

19 марта, в 10.46 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Кретингском районе, у поворота к деревне Кулупенай столкнулись два автомобиля, зажаты люди, одна женщина без сознания.