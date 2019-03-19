В Кретингском районе в ДТП погибла женщина

19 марта, в 10.46 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Кретингском районе, у поворота к деревне Кулупенай столкнулись два автомобиля, зажаты люди, одна женщина без сознания.
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На место происшествия выехали врачи скорой помощи, пожарные-спасатели и полиция.

В ДТП участвовали автомобили Audi A4 и Audi A6.

По предварительным данным, пострадал водитель Audi A4, пожарные-спасатели достали его из автомобиля и передали в руки врачей. Женщина скончалась на месте. Врачи уже ничем не могли ей помочь.

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