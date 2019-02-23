Полицию вызвали в Кретингский район, где пьяный мужчина ударил своего сына, защищавшего мать.
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В полицию сообщили, что 22 февраля, в 20.15 ч., в доме во время конфликта пьяный мужчина 1949 г.р. (1,45 промилле) бросился с кулаками на свою жену.

Женщину пытался защитить сын (2004 г.р.). Он оттолкнул отца от матери, тогда отец толкнул его и подросток упал, ударившись об шкафчик.

Мужчину задержали и закрыли в КПЗ.

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