В полицию сообщили, что 22 февраля, в 20.15 ч., в доме во время конфликта пьяный мужчина 1949 г.р. (1,45 промилле) бросился с кулаками на свою жену.

Женщину пытался защитить сын (2004 г.р.). Он оттолкнул отца от матери, тогда отец толкнул его и подросток упал, ударившись об шкафчик.

Мужчину задержали и закрыли в КПЗ.