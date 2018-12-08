В Кретингском районе неизвестный поджег сидевшего у магазина мужчину

7 декабря, в 19.44 ч., в деревне Кретингсодис (Кретингский район) к сидевшему на ступеньках магазина мужчине подошел неизвестный, облил его зажигательной смесью и поджег.