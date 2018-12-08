7 декабря, в 19.44 ч., в деревне Кретингсодис (Кретингский район) к сидевшему на ступеньках магазина мужчине подошел неизвестный, облил его зажигательной смесью и поджег.
© Shutterstock nuotr.

Пострадавшему оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение (у него обгорели руки).

Во время пожара обгорела стена и жалюзи магазина.

Начато расследование.

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