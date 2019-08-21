В Кретингском районе из часовни украли статую Девы Марии

Заявление в 13.55 ч. подали работники Кулумпенского староства. Они заявили, что 15 августа заметили, что из часовни в деревне Саусяряй пропала статуя Св. Девы Марии.
Сообщается, что скульптура была внесена в список культурных ценностей.
Выясняют нанесенный ущерб.
Ведется расследование.
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