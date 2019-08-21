В Кретингском районе из часовни украли статую Девы Марии

20 августа поступило сообщение о том, что из часовни в Кретингском районе пропала статуя Св. Девы Марии.
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Заявление в 13.55 ч. подали работники Кулумпенского староства. Они заявили, что 15 августа заметили, что из часовни в деревне Саусяряй пропала статуя Св. Девы Марии.

Сообщается, что скульптура была внесена в список культурных ценностей.

Выясняют нанесенный ущерб.

Ведется расследование.

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