В Кретингском районе из часовни украли статую Девы Марии

Заявление в 13.55 ч. подали работники Кулумпенского староства. Они заявили, что 15 августа заметили, что из часовни в деревне Саусяряй пропала статуя Св. Девы Марии.

Сообщается, что скульптура была внесена в список культурных ценностей.

Выясняют нанесенный ущерб.

Ведется расследование.