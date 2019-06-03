2 июня в Кретинге из окна на третьем этаже выпала 6-летняя девочка.
Balkonas Naugarduko gatvėje
© DELFI / Kiril Čachovskij

Полиция информирует, что 15.34 г., в Кретинге, на ул. Гележинкелё, девочка (2013 г.р.) выпала из окна. Дома находилась ее мать. Женщина была трезвой.

Пострадавшую доставили в больницу. Она находится в реанимации. Диагноз - открытый перелом бедра, ушибы всего тела.

ЧП и криминал

Пропавшую без вести женщину подозревают в убийстве младенца

Полиция сообщает, что в Мажейкяй была задержана молодая...

В Кретинге из окна выпала 6-летняя девочка

2 июня в Кретинге из окна на третьем этаже выпала...

В Клайпеде за развращение 10-летней девочки задержан эксгибиционист

Департамент полиции Литвы информировал, что в Клайпеде...

В Расейнском районе обнаружено тело мужчины (2)

2 июня, в 11.50 ч., в деревне Акстинай (Расейнский район) в...

В квартире в Вильнюсе обнаружено тело мужчины (2)

1 июня, в 22.40 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Р.Янкауско...

TOP новостей

"Говорили о стабильности": Карбаускис обсудил с Науседой переговоры о правящей коалиции

Встретившийся в понедельник с избранным президентом...

Aliona Alymova Aliona Alymova Venecijos bienalėje atidaromas Lietuvos paviljonas

Оперная солистка из России Алена Алымова: от переезда в Литву до "Золотого льва" Венецианской биеннале (29)

11 мая стало известно, что главный приз за лучший...

Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год (147)

Работники одного из крупнейших рыбоперерабатывающих...

Дорогая цена ошибки: несколько участников массового забега обращались к врачам

В минувшее воскресенье в Вильнюсе состоялся ежегодный...

Самый ожесточенный бой торговцев в странах Балтии: эстонские рынки завоёвывают литовцы (7)

Эстония превратилась в эльдорадо розничной торговли,...