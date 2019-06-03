В Кретинге из окна выпала 6-летняя девочка

Полиция информирует, что 15.34 г., в Кретинге, на ул. Гележинкелё, девочка (2013 г.р.) выпала из окна. Дома находилась ее мать. Женщина была трезвой.

Пострадавшую доставили в больницу. Она находится в реанимации. Диагноз - открытый перелом бедра, ушибы всего тела.