Полицейские почувствовали запах марихуаны и обнаружили в кухонном шкафчике сверток с растительным веществом. Кроме того, в квартире обнаружили 5 таблеток серого цвета с буквой Z.
Обе гражданки Украины были задержаны и закрыты в КПЗ.
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