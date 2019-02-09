Полицейские почувствовали запах марихуаны и обнаружили в кухонном шкафчике сверток с растительным веществом. Кроме того, в квартире обнаружили 5 таблеток серого цвета с буквой Z.

Обе гражданки Украины были задержаны и закрыты в КПЗ.