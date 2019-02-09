8 февраля, в 13.30 ч., во время превентивных действий в поле зрения стражей порядка в Клайпеде попалась квартира на ул. Драгуну. В ней проживали две гражданки Украины 1990 г.р.
© DELFI (R.Achmedovo nuotr.)

Полицейские почувствовали запах марихуаны и обнаружили в кухонном шкафчике сверток с растительным веществом. Кроме того, в квартире обнаружили 5 таблеток серого цвета с буквой Z.

Обе гражданки Украины были задержаны и закрыты в КПЗ.

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