В кострище обнаружили обгоревшее тело женщины

По предварительным данным, сообщение поступило 29 сентября, в 11.10 ч. Сообщалось, что в Вильнюсском районе, в деревне Пурнишкяй, за усадьбой, на лугу, в кострище обнаружено обгоревшее тело женщины (1945 г.р.). Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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