Полиция Вильнюсского района расследует жуткое происшествие. В деревне Пурнишкяй, в кострище, обнаружили обгоревшее тело женщины.
По предварительным данным, сообщение поступило 29 сентября, в 11.10 ч.
Сообщалось, что в Вильнюсском районе, в деревне Пурнишкяй, за усадьбой, на лугу, в кострище обнаружено обгоревшее тело женщины (1945 г.р.).
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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