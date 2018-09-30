Полиция Вильнюсского района расследует жуткое происшествие. В деревне Пурнишкяй, в кострище, обнаружили обгоревшее тело женщины.
Laužas
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По предварительным данным, сообщение поступило 29 сентября, в 11.10 ч.

Сообщалось, что в Вильнюсском районе, в деревне Пурнишкяй, за усадьбой, на лугу, в кострище обнаружено обгоревшее тело женщины (1945 г.р.).

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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