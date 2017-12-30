Звонивший рассказал, что 4 месяца назад без вести пропала его супруга, а сегодня в колодце у соседей он обнаружил тело. Мужчина сказал, что это может быть тело его жены.

На место происшествия выехали спасатели, полиция.

Действительно ли в колодце тело пропавшей супруги мужчины, станет известно, когда тело достанут из колодца.

По данным представителя Департамента полиции Симоны Людавичюте, местные спасатели не смогли достать тело из колодца, поэтому вызывали спасателей из Вильнюса. Вильнюсские спасатели прибыли на место происшествия в 18.30 ч.

В 21 ч. Людавичюте информировала DELFI, что тело из колодца достали, однако личность установят только после проведения ДНК-исследований. Тело много времени пробыло в воде, поэтому визуально опознать личность не удалось.

Также эксперты должны выяснить, не была ли смерть насильственной.