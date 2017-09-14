В одной из книг американец прислала любителю фантастики из Каунаса телефоны Samsung и Lenovo, а в другой – зарядные устройства для компьюетров.

В посылке также обнаружили два ноутбука Lenovo, они были завернуты в белую бумагу. Книги с "начинкой" задержаны, ведется расследование.