По словам специалистов, женщина скоро должна родить. Поскольку она пьяна, младенец вероятно испытывает симптомы алкогольного отравления. Врачи опасаются, что повториться история пьяной женщины, родившей младенца неделю назад.
Секретарь больницы сказала DELFI, что врачи рассматривают возможность перевозки роженицы в Каунас. В 14.49 ч. представители Каунасской больницы подтвердили, что женщину уже привезли. Она пока не родила. Больше никакой информации о ее здоровье работники больницы не предоставляют.
Представитель Таурагского отделения службы по правам ребенка Ева Моцкуте сказала, что они узнали об этом, когда женщину доставили в больницу. Эта женщина попадала в поле зрения службы. У нее есть один ребенок. Специалисты контролировали женщину с 2004 по 2007 год.
Напомним, что неделю назад в Клайпедской больнице нетрезвая роженица родила младенца с симптомами алкогольного отравления (в крови младенца было 4 промилле алкоголя).
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