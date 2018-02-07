6 февраля в Клайпедскую больницу из Клайпеды, из дома на проспекте Тайкос был доставлен младенец мужского пола (2017 г.р.). Врачи диагностировали переломы обеих ключиц и ушиб головы.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Отец пятимесячного младенца рассказал, что в 12.40 ч. дома младенец упал с дивана.

Начато расследование по 2 ч. 138 ст. УК ЛР.

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