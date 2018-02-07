В Клайпедскую больницу доставлен получивший травмы младенец

6 февраля в Клайпедскую больницу из Клайпеды, из дома на проспекте Тайкос был доставлен младенец мужского пола (2017 г.р.). Врачи диагностировали переломы обеих ключиц и ушиб головы.