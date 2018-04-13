В клайпедскую больницу доставили девочку с отрубленными пальцами

Полиция сообщила, что в Клайпеде произошло несчастье. Старший брат по неосторожности отрубил пальцы своей сестре.
© DELFI / Orestas Gurevičius

12 апреля в полицию сообщили, что около 20.30 ч. в Клайпедскую детскую больницу из Клайпедского района привезли девочку 2012 г.р.

На правой руке у девочки были отрублены кончики 3-4 пальцев. Ребенок находится в травматологическом отделении.

По словам девочки, несчастье произошло в тот же день дома, где ее 12-летний брат неосторожно использовал топор.

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