В клайпедскую больницу доставили девочку с отрубленными пальцами

12 апреля в полицию сообщили, что около 20.30 ч. в Клайпедскую детскую больницу из Клайпедского района привезли девочку 2012 г.р.
На правой руке у девочки были отрублены кончики 3-4 пальцев. Ребенок находится в травматологическом отделении.
По словам девочки, несчастье произошло в тот же день дома, где ее 12-летний брат неосторожно использовал топор.
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