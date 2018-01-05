Сообщение о несчастье было получено 5 января, в 19.10 ч. в Клайпеде, на пр. Тайкос, 61, на посту в ТЦ Akropolis охраннику было нанесено смертельное ножевое ранение (1993 г.р.).

Очевидцы рассказали, что видели убегавшего мужчину с окровавленным ножом в руках.

В совершении нападения на охранника подозревают мужчину 25-30 лет. Подозреваемый скрылся.

Выяснилось, что в убийстве охранника подозревают мужчину, задержанного за кражу. Подозреваемого задержал охранник магазина Maximа. Он увел его в помещение для охраны, там какое-то время с ним разговаривал. Однако вскоре подозреваемый напал на охранника (1993 г.р.). По словам представителя Клайпедской полиции Андромеды Грауслене, пострадал и второй находившийся в помещении охранник.

"Подозреваемого ищут усиленные наряды полиции, он вооружен и опасен. Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, просят звонить в полицию и ни в коем случае не пытаться задерживать его", – сказал заместитель комиссара Клайпедской полиции Раймондас Вайткявичюс.

Несколько покупателей и работников ТЦ Akropolis, которые находились недалеко от места происшествия, рассказали, что видели, как мужчина в крови и с ножом в руках выбежал из помещения охраны. Он держал нож поднятым кверху.

Очевидцы рассказали, что не осмелились остановить подозреваемого, он был вне себя, несся к двери, сломя голову.



"Все произошло очень быстро, – сказал DELFI один юноша. – Мы не осмелились ловить его, он мчался с ножом в руке".

До приезда полиции очевидцы даже не поняли, что произошло.

Полиция просит о помощи в поисках подозреваемого. Просьба звонить по номерам 870060712 или 112.