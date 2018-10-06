В Клайпедском районе за рулем попался нетрезвый священник

5 октября вечером в Клайпедском районе, в Дерцекляй, полиция остановила автомобиль, которым управлял православный священник. Он сказал, что во время службы пил вино. Алкотестер показал 0,65 промилле.

Вероятно, на службе было немало вина. Водитель согласился с тем, что нарушил ПДД, свою вину признал. Его ждет штраф в размере 300-450 евро и лишение прав на вождение.