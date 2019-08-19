Как BNS сказал Рамунас Матонис, начальник Отдела коммуникаций Департамента полиции, уровень содержания алкоголя в крови судьи составлял 0,68 промилле, это является лёгкой степенью опьянения.
Матонис утверждает, что нарушительница была оштрафована на 800 евро, а также лишена прав на управление транспортным средством на один год.
Судья управляла кемпером, её муж находился рядом. После задержания автомобиль был передан мужчине.
По словам представителя полиции, судья сама показала сотрудникам удостоверение судьи.
Власти Нидерландов не были проинформированы об этом событии.
В Клайпедском районе за нетрезвое вождение оштрафована судья из Голландии
Полиция Клайпедского района в воскресенье, 18 августа,...
В Паланге воры спокойно не смогли пройти мимо Porsche
В минувшие выходные в полицию Паланги обратились...
Выясняются обстоятельства ДТП под Паневежисом: водитель BMW уехал, оставив 9 пострадавших (1)
В Паневежском районе столкнулись автомобили BMW и Mercedes....
В воскресенье вечером под Вильнюсом столкнулись четыре автомобиля (1)
В воскресенье вечером под Вильнюсом, рядом с рынком...
Массовое убийство в российском Ульяновске: подросток зарубил всю семью (45)
Сегодня, в воскресенье 18 августа, 16-летний житель села...
TOP новостей
Работодатели в Литве нашли новый способ задабривания работников
12% или каждая 8 компания в Литве – столько компаний, по...
"В Палангу влюбился раньше, чем в литовскую жену": как курорт становится центром притяжения русской интеллигенции (21)
Паланга издавна привлекала художников, поэтов,...
ВидеоМы! Новая серия про 90-е в Литве. ТВ и кино с тех лет и до сегодняшнего дня (1)
Какие передачи и фильмы мы смотрели в 90-е ? Где теперь...
Недисциплинированный отдыхающий в Паланге получил штраф в размере 300 евро (1)
В минувшие выходные палангским спасателям пришлось не...