В Клайпедском районе украдены леса, ущерб - 15 500 евро

2 ноября, в Клайпедском районе, в деревне Веяй, у полицейских подозрение вызвал проезжавший мимо микроавтобус Citroen - в нем было столько груза, что задняя часть авто серьезно просела.
Полицейские попросили водителя предъявить документы на груз, но у него документов не было. Проверив микроавтобус, полиция обнаружила, что в нем - строительные леса.
Водитель не мог толком ответить на вопрос, куда он везет леса, сначала он сказал, что взял их в аренду, потом, что знакомый с виду человек дал ему 50 евро и попросил перевезти их на другое место, при этом мужчина не мог сказать, откуда и куда он их везет.
Выяснилось, что мужчина 1977 г.р. хорошо известен полиции и находится в розыски за возможно совершенные кражи.
3 ноября в Клайпедскую полицию заявили о краже лесов – они были украдены в деревне Каркле. Леса оценили в 15 500 евро.
Предполагают, что леса, которые везли в Citroen как раз и были украдены в Каркле.
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