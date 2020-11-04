В Клайпедском районе украдены леса, ущерб - 15 500 евро

2 ноября, в Клайпедском районе, в деревне Веяй, у полицейских подозрение вызвал проезжавший мимо микроавтобус Citroen - в нем было столько груза, что задняя часть авто серьезно просела.

Полицейские попросили водителя предъявить документы на груз, но у него документов не было. Проверив микроавтобус, полиция обнаружила, что в нем - строительные леса.

Водитель не мог толком ответить на вопрос, куда он везет леса, сначала он сказал, что взял их в аренду, потом, что знакомый с виду человек дал ему 50 евро и попросил перевезти их на другое место, при этом мужчина не мог сказать, откуда и куда он их везет.

Выяснилось, что мужчина 1977 г.р. хорошо известен полиции и находится в розыски за возможно совершенные кражи.

3 ноября в Клайпедскую полицию заявили о краже лесов – они были украдены в деревне Каркле. Леса оценили в 15 500 евро.

Предполагают, что леса, которые везли в Citroen как раз и были украдены в Каркле.