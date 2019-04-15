В Клайпедском районе погиб съехавший в пруд на автомобиле мужчина

В воскресенье в Клайпедском районе мужчина съехал в пруд на автомобиле. Спасти водителя не удалось.
© DELFI / Karolina Pansevič

Департамент полиции сообщает, что несчастье произошло в воскресенье, в 10.40 ч. в Клайпедском районе, в деревне Дерцекляй, на ул. Лайву 5-ои. Сообщалось, что в пруд съехал автомобиль с человеком.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, выяснилось, что в пруд съехал автомобиль Volvo V70, которым управлял мужчина (1967 г.р.).

Водитель не выжил. Полиция выясняет причину происшествия. Возможно, ею стали проблемы со здоровьем.

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