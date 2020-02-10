В Клайпедском районе обнаружены человеческие останки, возможно это тело гражданки Латвии

Скопировать ссылку В Клайпедском районе обнаружены человеческие останки, возможно это тело гражданки Латвии

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9 февраля, в 15.12 ч., в деревне Шайпяй, Клайпедский район, в лесу были обнаружены человеческие останки.