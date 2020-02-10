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9 февраля, в 15.12 ч., в деревне Шайпяй, Клайпедский район, в лесу были обнаружены человеческие останки.
Полиция предполагает, что это останки гражданки Латвии 1987 г.р.(в кармане куртки были документы).
Эксперты выясняют обстоятельства смерти молодой женщины.
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