В деревне Радайляй в автомобиле BMW X5 выбили боковое стекло, украли руль, приборную панель, рычаг переключения передач, оба боковых зеркала, обе передние фары, решетку радиатора, блок управления из багажника и отделку порогов.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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