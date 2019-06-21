В Клайпедском районе вечером в четверг 20 июня обокрали автомобиль BMW, причиненный ущерб составляет 17000 евро, сообщает Клайпедская полиция.
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В деревне Радайляй в автомобиле BMW X5 выбили боковое стекло, украли руль, приборную панель, рычаг переключения передач, оба боковых зеркала, обе передние фары, решетку радиатора, блок управления из багажника и отделку порогов.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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