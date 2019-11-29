27 ноября, в 7.29 ч., в Клайпедском районе, в Гаргждай, на ул. Клайпедос, в ДТП пострадала девочка 2004 г.р.

Выяснилось, что нетрезвый (0,5 промилле) мужчина 1953 г.р. за рулем Nissan Almera сбил ее, когда она переходила через дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшая находится в реанимации, диагноз - политравма.

Ведется расследование.