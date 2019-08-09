В Клайпедском районе на дороге обнаружили тело сбитого мужчины

На дороге A1 в Клайпедском районе было обнаружено тело сбитого мужчины, сообщает Департамент полиции.
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9 августа, в 4.44 ч., в Клайпедском районе, на дороге A1, в пределах деревни Гобергишкес, было обнаружено тело мужчины.

По предварительным данным, его сбил автомобиль, скорее всего, грузовой.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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