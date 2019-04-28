В Клайпедском районе грузовик врезался в дерево, погиб водитель

28 апреля вечером по номеру 112 поступило сообщение о том, что на автомагистрали Клайпеда-Каунас с дороги съехал и в дерево врезался грузовой автомобиль, возможно, в кабине зажаты люди.
© DELFI / Karolina Pansevič

На место происшествия выехали врачи скорой помощи, пожарные-спасатели и полиция.

Когда на место происшествия приехали спасатели, выяснилось, что у деревни Аткопчис с дороги съехал тягач DAF с полуприцепом и врезался в дерево. Тягачом управлял водитель 1962 г.р.

Водитель погиб.

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