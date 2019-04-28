В Клайпедском районе грузовик врезался в дерево, погиб водитель

28 апреля вечером по номеру 112 поступило сообщение о том, что на автомагистрали Клайпеда-Каунас с дороги съехал и в дерево врезался грузовой автомобиль, возможно, в кабине зажаты люди.