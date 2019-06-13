В Клайпедском районе в четверг ночью был задержан "надувший" 4 промилле водитель, сообщает полиция Клайпеды.
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

В деревне Анткоптис полиция проверила водителя автомобиля Nissan Almera (1981 г.р.). У него была установлена степень опьянения 4,06 промилле, а во время повторной проверки – 3,92 промилле.

Водитель задержан и помещен в арестантскую.

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