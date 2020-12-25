В Клайпедском порту охраняют судно с нелегальными пассажирами на борту

24 декабря, в 22 ч., в Клайпеду из Усть-Луги пришло грузовое судно. У пограничников была информация о том, что на судне могут быть нелегальные мигранты.
Пограничники проверили судно. У капитана и 18 членов команды (филиппинцев) документы были в порядке.
Однако пограничники обнаружили двоих нелегалов, которые сказали, что являются гражданами Алжира. Их закрыли в отдельное помещение на судне.
Капитан сказал, что обнаружил нелегалов на борту после того, как судно вышло в Усть-Лугу из Орана (Алжир).
Капитан письменно обязался не выпускать нелегалов с судна. Капитана обязали обеспечить охрану этих лиц.
После проверки на судне остались дежурить пограничники. Они будут дежурить на судне все время, пока оно не выйдет из порта (3-5 дней).
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