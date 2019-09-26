26 сентября утром в Клайпедском порту проводили учения. Однако учения неожиданно переросли в реальную операцию, когда в 9.08 ч. диспетчерам порта сообщили о том, что в центре акватории порта у новой переправы замечено тело человека.
Klaipėdos uostas
© Asmeninis archyvas

Работникам порта об этом сообщил капитан парома Neringa.

Поскольку в то время уже шла подготовка к учениям, на место происшествия вышли спасатели, тело было доставлено на берег. На место происшествия вызвали полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.

Не исключено, что это может быть тело пропавшего на прошлой неделе яхтсмена из Польши.

ЧП и криминал

В Клайпедском порту обнаружено тело мужчины

26 сентября утром в Клайпедском порту проводили учения....

На окраине Вильнюса пьяный водитель повредил три автомобиля и врезался в дерево (3)

25 сентября на окраине Вильнюса, на перекрестке...

Пожар в Лентварисе нанес ущерб на сумму больше 0,25 млн. евро, действия контрразведчика еще расследуют (3)

Страховая компания BTA сообщила, что в результате...

Молодая водитель сбила волка, автомобиль перевернулся (8)

В ночь на среду в Паневежском районе, на магистральной...

Угнанный в Вилкавишкисе BMW попал в ДТП в Каунасе

В ночь на 25 сентября, в 3.15 ч., в Вилкавишкисе, на ул....

TOP новостей

Президент Литвы в ООН: Россия не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие (213)

Россия продолжает попытки дестабилизировать соседние...

Vasilij Jankovič Vasilij Jankovič Vasilij Jankovič

#ШестойУрок. Зачем учителю географии идти в политику: "Работа в современной школе - это как естественный отбор" Тест: хорошо ли вы знаете географию? (2)

В последние годы педагоги Литвы все громче говорят о...

Boguslavas Gruževskis, Indrė Genytė-Pikčienė Eurai

Экономика растет, однако становится больше безработных: что происходит в Литве? (82)

Экономика в Литве растет, работодатели говорят о...

Парламент принял новые ограничения: изменятся "соски", исчезнут напитки в одноразовых запаянных стаканчиках (8)

Парламент Литвы 26 сентября решил запретить продажу...

Исповедь социального работника: единственная защита от агрессии - дешевая сумочка

Порванная одежда, сломанные очки, порванные сумки,...