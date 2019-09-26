В Клайпедском порту обнаружено тело мужчины

Работникам порта об этом сообщил капитан парома Neringa.
Поскольку в то время уже шла подготовка к учениям, на место происшествия вышли спасатели, тело было доставлено на берег. На место происшествия вызвали полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.
Не исключено, что это может быть тело пропавшего на прошлой неделе яхтсмена из Польши.
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