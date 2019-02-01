"К великому нашему сожалению, мы должны сообщить, что 1 февраля, в 6.15 ч. у 64-летнего посетителя бассейна, по словам врачей, остановилось сердце.

Помощь мужчине оказывали спасатель и еще один посетитель бассейна.

Спасатель и посетитель с медицинским образованием пытались привести мужчину в чувство, оказывали ему необходимую помощь до приезда врачей. К сожалению, мужчина скончался.

Мы выражаем соболезнования близким покойного и благодарим клиента, который оказывал помощь мужчине, а также благодарим за помощь спасателя и врачей скорой помощи", - написали утро представители клайпедского бассейна.