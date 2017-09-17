Полиция получила вызов в ночь с субботы на воскресенье чуть после полуночи. Сообщили, что в помещении бара на ул.Жвею избита девушка.
Прибыв на место, полицейские выяснили, что была избита солдат драгунского батальона 1994 года рождения, которая находилась в баре в неслужебное время.
По первоначальным данным, на нее напал неизвестный мужчина, который сначала ее толкнул, а потом ударил по лицу. Мужчина продолжал бить девушку даже после того, как она упала в результате удара.
Полиция начала досудебное расследование.
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