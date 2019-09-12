На месте происшествия полиция обнаружила мужскую куртку, использованный шприц, разобранный газовый пистолет IZH 34 M, MAUSER-765 и 19 патронов с 1 гильзой.

Водитель рассказал, что эти вещи забыл пассажир автобуса, который в 18 ч. того же дня вошел в автобус на остановке Дебрецено, в Клайпеде. Мужчине около 40 лет, рост примерно 185 см.