В Клайпедской университетской больнице в реанимацию для новорожденных несколько дней назад был помещен родившийся в больнице младенец (он был пьян).
© Vida Press

Об этом сообщило телевидение Lietuvos rytаs. Несмотря на то, что в крови новорожденного было больше 4 промилле, врачи решили не сообщать об этом в полицию.

Представитель полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене сказала DELFI, что такую информацию они не получали, им об этом не сообщали.

Врачи не склонны комментировать эту ситуацию.

"Мне нечего сказать", – ответила DELFI работника реанимации.

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