Об этом сообщило телевидение Lietuvos rytаs. Несмотря на то, что в крови новорожденного было больше 4 промилле, врачи решили не сообщать об этом в полицию.

Представитель полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене сказала DELFI, что такую информацию они не получали, им об этом не сообщали.

Врачи не склонны комментировать эту ситуацию.

"Мне нечего сказать", – ответила DELFI работника реанимации.