В Клайпеде жители передали пьяного водителя в руки полиции

Очевидцы сообщили о странных маневрах водителя в полицию.

Полиция остановила микроавтобус и выяснила, что его водитель, гражданин Молдавии (1995 г.р.) пьян. Кроме того, у него нет прав на вождение.

В его организме было 1,51 промилле (с учетом погрешности - 1.47 промилле). До уголовной ответственности ему не хватило 0,03 промилле.