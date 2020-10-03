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Телевидение Reidas TV сообщает, что в ночь на субботу в Клайпеде, на улице Х.Манто с АЗС странно вырулил микроавтобус белого цвета.
В Клайпеде жители передали пьяного водителя в руки полиции
© ReidasTV

Очевидцы сообщили о странных маневрах водителя в полицию.

Полиция остановила микроавтобус и выяснила, что его водитель, гражданин Молдавии (1995 г.р.) пьян. Кроме того, у него нет прав на вождение.

В его организме было 1,51 промилле (с учетом погрешности - 1.47 промилле). До уголовной ответственности ему не хватило 0,03 промилле.

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