В Клайпеде женщина сбила двоих малолетних детей

26 ноября, в 15.30 ч., на Шилутском шоссе, в Клайпеде, за пешеходным переходом, женщина 1960 г.р. на автомобиле Opel Zafira сбила выбежавших на дорогу детей 2007 и 2009 г.р.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Пострадавших скорая увезла в детскую больницу.

Врачи сообщили, что мальчик 2007 г.р. получил сотрясение мозга, также была диагностирована рана на губе, множественные царапины. Он был госпитализирован в травматологическое отделение.

Девочка 2009 г.р. получила сотрясение мозга, врачи подозревают перелом таза. Она также была госпитализирована.

Ведется расследование.

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