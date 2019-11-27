В Клайпеде женщина сбила двоих малолетних детей

Пострадавших скорая увезла в детскую больницу.

Врачи сообщили, что мальчик 2007 г.р. получил сотрясение мозга, также была диагностирована рана на губе, множественные царапины. Он был госпитализирован в травматологическое отделение.

Девочка 2009 г.р. получила сотрясение мозга, врачи подозревают перелом таза. Она также была госпитализирована.

Ведется расследование.