В Клайпеде загорелся склад биотоплива

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные силы Клайпедского пожарно-спасательного управления.

Информация об инциденте была передана в Клайпедский пункт скорой медицинской помощи. На место происшествия были направлены пожарные Гаргжду и Паланги.

"Восемь пожарных танкеров отправились на борьбу с огнем", - сказала BNS представитель пожарно-спасательного отдела Лаура Валаускене.

Выяснилось, что загорелись опилки, на месте происшествия работают пожарные.