В Клайпеде загорелся склад биотоплива

В четверг, в 10.12 по номеру Единой помощи 112 поступило сообщение о том, что в Клайпеде, по улице Метало 16, горит склад биотоплива.
Biokuro gamyba
© Gamintojo archyvas

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные силы Клайпедского пожарно-спасательного управления.

Информация об инциденте была передана в Клайпедский пункт скорой медицинской помощи. На место происшествия были направлены пожарные Гаргжду и Паланги.

"Восемь пожарных танкеров отправились на борьбу с огнем", - сказала BNS представитель пожарно-спасательного отдела Лаура Валаускене.

Выяснилось, что загорелись опилки, на месте происшествия работают пожарные.

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