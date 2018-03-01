Полиция ГКП Клайпедского округа задержала подозреваемых в распространении героина. Обнаружено большое количество наркотиков.
Sulaikyti narkokitų platintojai
© Klaipėdos aps. VPK

Расследование по факту распространения наркотиков было начато еще летом 2017 г. после того, как задержали 27-летнюю наркоманку. У нее нашли героин. Женщина уже 5 раз была судима, никогда нигде не работала, воспитывает малолетнюю дочь.

Правоохрана выявила, что наркотики ей продали двое безработных, которые также ранее были неоднократно судимы. В ноябре 2017 г. был задержан еще один подозреваемый, который, вероятно, купил героин у тех же лиц.

Полиция провела комплексное расследование и выявила поставщика героина лицам его перепродававшим.

В январе 2018 г. был задержан 6 раз судимый (за кражу, грабежи, нарушение общественного порядка, уничтожение имущества, незаконное хранение наркотиков) и нигде не работающий подозреваемый (1990 г.р.).

У него была доза наркотиков и таблетка, содержащая психотропные вещества.

В квартире задержанного найдено около 100 г героина и психотропные вещества, а в автомобиле – металлическая телескопическая дубинка и бейсбольная бита, а также элетрошокер.

На данной стадии подозрения предъявлены четырем лицам.

Число подозреваемых может увеличиться. Подозреваемый в распространении и хранении наркотиков связан с организованными преступными группировками, он был задержан.

Другим подозреваемым назначили более мягкую меру пресечения. За хранение и распространение наркотиков грозит лишение свободы на срок 2-8 лет.

За хранение большого количества наркотиков грозит лишение свободы на срок 10-15 лет.

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