В Клайпеде задержан пьяный несовершеннолетний

13 октября, между 22 и 23 ч. в полицию сообщили, что в Клайпеде на ул. Румпишкес и Тильжес группа подростков ногами пинает автомобили.

Полиция задержала нетрезвого (1,47 промилле) юношу 2002 г.р.

Подростка допрашивают, полиция разыскивает его сообщников, опрашивают пострадавших. В полицию обратились владельцы двух автомобилей – Nissan и BMW. Полиция просит других пострадавших обращаться по номерам 8700 60711 или 112.