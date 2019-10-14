В Клайпеде задержан пьяный несовершеннолетний

13 октября, между 22 и 23 ч. в полицию сообщили, что в Клайпеде на ул. Румпишкес и Тильжес группа подростков ногами пинает автомобили.
Полиция задержала нетрезвого (1,47 промилле) юношу 2002 г.р.
Подростка допрашивают, полиция разыскивает его сообщников, опрашивают пострадавших. В полицию обратились владельцы двух автомобилей – Nissan и BMW. Полиция просит других пострадавших обращаться по номерам 8700 60711 или 112.
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