В Клайпеде задержан гражданин Латвии, угнавший автомобиль и требовавший за него выкуп

Клайпедская полиция задержала гражданина Латвии, которого подозревают в том, что он угнал автомобиль Mercedez Benz CLK и требовал за него выкуп. Мужчина требовал за машину 2000 евро – 1000 за ключи и 1000 за сам автомобиль.

Полиция сообщает, что в октябре 2017 г. в Клайпедской полиции было начато расследование по факту угона автомобиля Mercedes Benz CLK, за который позже потребовали выкуп в размере 2000 евро.

В ходе расследования выяснили, что проживающий в Литве гражданин Латвии 1964 г.р. в одном из клайпедских баров украл у клайпедчанина 1990 г.р. ключи от машины и угнал сам автомобиль.

Потом он связался с владельцем авто и потребовал выкуп в размере 2000 евро. В Паланге за 1000 евро он передал владельцу машины ключи, а еще за 1000 евро обещал показать, где находится автомобиль. Полиция устроила засаду и задержала подозреваемого. Во время задержания он выбросил 1000 евро, которые у него были.

Гражданину Латвии и его сожительнице (ее подозревают в том, что она могла помочь с организацией преступления), грозит уголовная ответственность в виде ареста или лишения свободы на срок до 6 лет.

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