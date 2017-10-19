В Клайпеде задержан гражданин Латвии, угнавший автомобиль и требовавший за него выкуп

Полиция сообщает, что в октябре 2017 г. в Клайпедской полиции было начато расследование по факту угона автомобиля Mercedes Benz CLK, за который позже потребовали выкуп в размере 2000 евро.

В ходе расследования выяснили, что проживающий в Литве гражданин Латвии 1964 г.р. в одном из клайпедских баров украл у клайпедчанина 1990 г.р. ключи от машины и угнал сам автомобиль.

Потом он связался с владельцем авто и потребовал выкуп в размере 2000 евро. В Паланге за 1000 евро он передал владельцу машины ключи, а еще за 1000 евро обещал показать, где находится автомобиль. Полиция устроила засаду и задержала подозреваемого. Во время задержания он выбросил 1000 евро, которые у него были.

Гражданину Латвии и его сожительнице (ее подозревают в том, что она могла помочь с организацией преступления), грозит уголовная ответственность в виде ареста или лишения свободы на срок до 6 лет.