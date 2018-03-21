В Клайпеде задержали гражданина Италии, избившего нетрезвую сожительницу

20 марта, вечером, Клайпедская полиция получила сообщение о том, что около 22.30 ч. на ул. Дебрецено зафиксировано насилие в ближайшем окружении. Женщину (1973 г.р.) дома избил ее сожитель гражданин Италии (1971 г.р.).