20 марта, вечером, Клайпедская полиция получила сообщение о том, что около 22.30 ч. на ул. Дебрецено зафиксировано насилие в ближайшем окружении. Женщину (1973 г.р.) дома избил ее сожитель гражданин Италии (1971 г.р.).
В организме пострадавшей было 2,86 промилле. В организме ее сожителя было 0,32 промилле. Мужчину закрыли в КПЗ.
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