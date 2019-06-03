В Клайпеде за развращение 10-летней девочки задержан эксгибиционист

Департамент полиции Литвы информировал, что в Клайпеде был задержан мужчина, который развращал 10-летнюю девочку.
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2 июня, в 13.40 ч.,в Клайпедский комиссариат обратился мужчина (1989 г.р.), который заявил, что 4 мая, в 14 ч., в Клайпеде мужчина развращал его 10-летнюю дочь.

Выяснилось, что подозреваемого 2 июня задержали в общественном месте за то, что он в городском парке демонстрировал свои половые органы.

Мужчина был пьян - 0,43 промилле. Его задержали и закрыли в КПЗ.

Начато расследование.

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