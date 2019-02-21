Reidas TV сообщил о ДТП на своей странице в Facebook.

"Выяснилось, что водитель (1991 г.р.) BMW сбил девушек на нерегулируемом пешеходном переходе.

Всех трех девушек увезли в больницу, состояние одной из них очень тяжелое.

Водитель был трезвым. Он сказал, что хотел выпить сока и отвлекся", - пишет Reidas TV.

Журналисты сообщают, что две девушки оказались в реанимации, у третьей диагностировали перелом ноги.

Ведется расследование.