Литовская полиция информирует, что в Клайпеде под машину попала малолетняя девочка. По предварительным данным, на нее наехала водитель BMW.
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

1 апреля, в 7.42 ч., поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Кретингос, BMW, которым управляла женщина (1976 г.р.), на стоянке на территории АЗС наехал на девочку 2011 г.р.

Врачи доставили девочку в больницу. Диагноз - ушиб головы, перелом стопы, ушиб колена. Девочку поместили в травматологическое отделение.

Ведется расследование.

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