1 апреля, в 7.42 ч., поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Кретингос, BMW, которым управляла женщина (1976 г.р.), на стоянке на территории АЗС наехал на девочку 2011 г.р.

Врачи доставили девочку в больницу. Диагноз - ушиб головы, перелом стопы, ушиб колена. Девочку поместили в травматологическое отделение.

Ведется расследование.