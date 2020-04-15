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14 апреля вечером, в 21.40 ч., в Клайпеде, во время пьянки в квартире на ул. Любеко, мужчина (1966 г.р.) по неосторожности из легального револьвера застрелил человека.
В Клайпеде во время пьянки был нечаянно убит человек
© Vilniaus aps. VPK nuotr.

Полиция устанавливает личность покойного.

Подозреваемый задержан.

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