В ночь на воскресенье в Клайпеде, на Шилутском шоссе произошел пожар. Горел гараж. Пожарные-спасатели, приехав на место происшествия, срезали с гаража замок и обнаружили внутри тела двух человек.
© DELFI / Andrius Ufartas

Сообщение о пожаре в гаражном массиве Venta, на Шилутском шоссе, 89, поступило в 03.17 ч.

Звонившие сказали, что видят огонь внутри металлического гаража и подозревают, что внутри могут находиться люди.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, информацию передали полиции и врачам скорой помощи.

К приезду спасателей гараж горел открытым пламенем. Дверь гаража была закрыта. Спасатели срезали замок. После того как огонь потушили, в гараже нашли тела мужчины и женщины.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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