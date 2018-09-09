Сообщение о пожаре в гаражном массиве Venta, на Шилутском шоссе, 89, поступило в 03.17 ч.
Звонившие сказали, что видят огонь внутри металлического гаража и подозревают, что внутри могут находиться люди.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, информацию передали полиции и врачам скорой помощи.
К приезду спасателей гараж горел открытым пламенем. Дверь гаража была закрыта. Спасатели срезали замок. После того как огонь потушили, в гараже нашли тела мужчины и женщины.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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