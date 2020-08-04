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3 августа, в 7.40 ч., в Клайпеде, на ул. Науёё Уосто, автомобиль Citroen Picaso, которым управлял мужчина (1961 г.р.) врезался в стену здания. Предполагают, что причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя.
В Клайпеде в стену врезался автомобиль, водитель скончался
© AFP / Scanpix

Водитель автомобиля скончался на месте. В ДТП пострадали две женщины (1970 и 1964 г.р.), им назначено амбулаторное лечение.

Ведется расследование обстоятельств ДТП.

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