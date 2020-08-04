В Клайпеде в стену врезался автомобиль, водитель скончался

Скопировать ссылку В Клайпеде в стену врезался автомобиль, водитель скончался

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3 августа, в 7.40 ч., в Клайпеде, на ул. Науёё Уосто, автомобиль Citroen Picaso, которым управлял мужчина (1961 г.р.) врезался в стену здания. Предполагают, что причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя.