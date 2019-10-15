В Клайпеде в шахте лифта обнаружено тело мужчины

Скопировать ссылку В Клайпеде в шахте лифта обнаружено тело мужчины

Департамент полиции информирует, что в Клайпеде скончался мужчина. По предварительным данным, тело было найдено в шахте лифта.