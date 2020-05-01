aA
30 апреля, в 22 ч., в Клайпеде на ул. Е.Симонайтите, в подъезде многоквартирного дома было обнаружено тело женщины (1987 г.р.) с колотыми ранами.
В Клайпеде в подъезде многоквартирного дома обнаружено тело женщины
© DELFI / Audrius Solominas

Задержан нетрезвый (1,69 промилле) подозреваемый 1962 г.р., его закрыли в КПЗ.

По данным полиции, подозреваемый и жертва были знакомы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве 14 новыx случаeв заболевания коронавирусом (84)

1 мая Минздрав Литвы сообщил о 14 новых случаев...

Вильнюсские проститутки на чем свет стоит ругают карантин (70)

Для вильнюсских столичных проституток настали...

В Каунасе подозревают загрязнение Нерис фекалиями (22)

В редакцию Kas vyksta Kaune приходят письма с фотографиями...

В Вильнюсе начинается новый сезон фонтанов

С 1 мая в Вильнюсе по традиции включают столичные...

Погода: сначала тепло, затем - дожди

В пятницу днем Литва окажется между двумя зонами...

|Maža didelių žinių kaina