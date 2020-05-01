В Клайпеде в подъезде многоквартирного дома обнаружено тело женщины

Скопировать ссылку В Клайпеде в подъезде многоквартирного дома обнаружено тело женщины

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30 апреля, в 22 ч., в Клайпеде на ул. Е.Симонайтите, в подъезде многоквартирного дома было обнаружено тело женщины (1987 г.р.) с колотыми ранами.