В Клайпеде в подъезде дома обнаружено тело мужчины

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В Клайпеде в подъезде многоквартирного дома обнаружено тело мужчины, сообщает полиция.
23 августа, в 22.35 ч., в Клайпеде, в подъезде дома на ул. Е.Симонайтите, обнаружено тело мужчины 45–50 лет без внешних следов насилия. Личность покойного пока не установлена.
Начато расследование.
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