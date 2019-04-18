Правоохрана установила, что в Клайпеде сеть распространения наркотиков – конопли, героина и кокаина - возможно организовали 20-летний молодой человек из Клайпеды и житель Мажейкяй, которого 4 раза судили за незаконное хранение наркотиков.

В первый раз подозреваемых задержали в сентябре 2017 г. В задержании участвовали бойцы антитеррористической организации "Арас". Подозреваемых выпустили под залог. Им запретили общаться между собой.

В начале 2018 года полиция получила информацию о том, что подозреваемые продолжают распространять наркотики в Клайпеде.

В апреле 2018 г. в подъезде одного многоквартирного дома полиция задержала наркоторговца и провела обыск в квартире его сообщника. Через полчаса в другой части города, как подозревают, были задержаны лидеры преступной группировки.

Во время обысков обнаружено в общей сложности больше 1 кг разных наркотиков, ограничены права на 8000 евро, которые вероятно были получены преступным путем.

Подозреваемые, которые заплатили залоги - один в 20 000, другой в 6000 евро нарушили условия, поэтому эти деньги вероятно попадут в казну.

К ответственности привлекли семь человек, четверых подозревают в хранении большого количества наркотиков. Трое подозреваемых находятся под арестом, остальным назначили более мягкие меры пресечения.

За хранение и распространение большого количества наркотиков грозит лишение свободы на срок от 2 до 15 лет.