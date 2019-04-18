Правоохрана установила, что в Клайпеде сеть распространения наркотиков – конопли, героина и кокаина - возможно организовали 20-летний молодой человек из Клайпеды и житель Мажейкяй, которого 4 раза судили за незаконное хранение наркотиков.
В первый раз подозреваемых задержали в сентябре 2017 г. В задержании участвовали бойцы антитеррористической организации "Арас". Подозреваемых выпустили под залог. Им запретили общаться между собой.
В начале 2018 года полиция получила информацию о том, что подозреваемые продолжают распространять наркотики в Клайпеде.
В апреле 2018 г. в подъезде одного многоквартирного дома полиция задержала наркоторговца и провела обыск в квартире его сообщника. Через полчаса в другой части города, как подозревают, были задержаны лидеры преступной группировки.
Во время обысков обнаружено в общей сложности больше 1 кг разных наркотиков, ограничены права на 8000 евро, которые вероятно были получены преступным путем.
Подозреваемые, которые заплатили залоги - один в 20 000, другой в 6000 евро нарушили условия, поэтому эти деньги вероятно попадут в казну.
К ответственности привлекли семь человек, четверых подозревают в хранении большого количества наркотиков. Трое подозреваемых находятся под арестом, остальным назначили более мягкие меры пресечения.
За хранение и распространение большого количества наркотиков грозит лишение свободы на срок от 2 до 15 лет.
В Клайпеде в организации торговли героином подозревают 20-летнего молодого человека (3)
Криминалисты Клайпедского комиссариата полиции...
В Вильнюсе ночью погибла сотрудница полиции (20)
17 апреля ночью, в 0.51 ч., в Вильнюсе , на ул. Гарсёи, около...
Нетрезвый гражданин Беларуси попал в переделку в Клайпеде (2)
После проверки всех данных о происшествии полиция...
На магистрали под Каунасом – два ДТП, заторы, работают пожарные (3)
17 апреля утром на магистрали А1 под Каунасом произошли...
В Каунасе обнаружено тело пропавшего без вести военного (5)
Полиция информировала, что в Каунасе было обнаружено...
TOP новостей
Новейшие президентские рейтинги: ситуация накаляется (42)
Президентская гонка в Литве выходит на финишную...
Неприглядная статистика: каждый 7 житель Литвы рассчитывает только на пенсионное пособие
15% участников опроса считают, что в старости будут...
В Литве прогнозируют очень теплую погоду (2)
В четверг днем ничто не коснется мощного антициклона,...
В Сантаришкес у клиник меняется порядок парковки автомобилей (1)
Многие, кто по какой-то надобности ездил в...
Комитет Станисловаса Томаса не набрал необходимые голоса для участия в выборах в ЕП (1)
Общественный комитет Станисловаса Томаса, который...