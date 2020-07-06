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Департамент полиции информирует, что в Клайпеде произошло трагическое ДТП. Сообщается, что в ДТП погиб молодой человек.
В Клайпеде в ДТП с участием BMW погиб 20-летний пассажир
© DELFI / Ainis Gurevičius

6 июля, в 3.30 ч., в Клайпеде, на ул. Памарё, автомобиль BMW, которым управляла молодая женщина (1998 г.р.) съехал с дороги и врезался в дерево. В ДТП погиб пассажир (2000 г.р.).

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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