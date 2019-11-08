В Клайпеде в ДТП попал учебный автомобиль, водитель в реанимации

7 ноября, в 16 ч., в Клайпеде, на перекрестке проспекта Тайкос и ул. Дебрецено столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer, которым управлял молодой человек 1998 г.р. и учебный автомобиль Volskwagen Polo, которым управляла женщина 1985 г.р. (с ней был инструктор 1955 г.р.).
© A.Didžgalvio nuotr.

В ДТП пострадала водитель VW, у нее диагностировали политравму.
Женщина находится в реанимации.

Ведется расследование.

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