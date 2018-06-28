ДТП произошло 26 июня, в 22.06 ч., в Клайпеде, на проспекте Балтиёс, автомобиль Audi A4, которым управлял (1995 г.р.), выезжая на главную дорогу, не пропустил мотоциклиста (1993 г.р.) на Honda CBR 1000.

Во время ДТП пострадал водитель Audi A4 (ему назначено амбулаторное лечение) и пассажирка (1997 г.р.) (политравма), а также мотоциклист (политравма) и пассажирка (1994 г.р.) (политравма). Трое пострадавших были госпитализированы. 27 июня, в 21.35 ч., мотоциклист от полученных травм скончался в больнице.