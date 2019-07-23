Полиция сообщает, что 22 июля поступило заявление охранника, 1994 г.р., в котором было сказано, что в 18.45 ч., в торговом центре на проспекте Тайкос, в Клайпеде, его покусал подозреваемый в воровстве мужчина.
По предварительным данным, подозреваемый в краже носков укусил охранника за обе руки.
Задержан мужчина 1985 г.р.
Ведется расследование.
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